Сервис "VK Работа" представил меры поддержки для бизнеса и соискателей

Сервис "VK Работа" разработал меры поддержки для работодателей и соискателей для наименьших потерь на российском рынке труда. Так, к примеру, социальнозначимые организации, такие как больницы, школы или бюджетные учреждения, могут бесплатно размещать все свои вакансии на сервисе до конца года. Компании, которые ещё не приняли решение о приостановке найма, могут заморозить купленные пакеты на два месяца.

"Компании, продвигающие программы поддержки бизнеса и населения, получили 50% скидку на баннерную рекламу в сервисе. Бренды, которые не остановили наём, могут приобрести пакет до 500 вакансий за 50 000 рублей. Также при покупке 50 продвинутых или премиальных вакансий стоимость остальных объявлений составит 10 рублей за публикацию", — сообщила Алла Аршевская, управляющий директор сервиса "VK Работа".

А компании, которые приостановили деятельность в России, смогут передать своих сотрудников другим работодателям. Для этого рекрутёрам необходимо будет заполнить форму на специальном лендинге. Те организации, кому нужны профессиональные кадры, смогут просмотреть актуальные предложения от коллег в разделе "Обмен кандидатами" на "VK Работе" и отфильтровать их по профессии, отрасли и региону. Контакты из понравившихся анкет можно получить бесплатно.

И, наконец, соискатели, которые находятся в активном поиске работы, смогут зарегистрироваться в сервисе на специальном лендинге, отметить свою анкету как "мотивированный кандидат" и получить приоритетную выдачу в базе резюме. Это выделит их на общем фоне и повысит шансы на трудоустройство. Кроме того, сервис прорабатывает серию вебинаров для соискателей и работодателей. Рекрутеры крупных компаний расскажут, как выглядит рынок труда сейчас, и поделятся практическими советами по составлению привлекательного резюме и прохождения интервью.