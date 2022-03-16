Агроном Ганичкина объяснила, как подготовить огород к весенней посадке
Владельцам парников уже сейчас стоит начинать в теплицах генеральную уборку. А покупая семена, обратить внимание на их качество, заметила специалист.
Март является лучшим месяцем для активного открытия дачного сезона. Агроном Октябрина Ганичкина поделилась в беседе с "Вечерней Москвой", как подготовить свой участок к посадке ранних культур и какие семена лучше выбирать.
"Многие дачники ещё в конце февраля посеяли баклажаны и перцы, теперь же пришло время для томатов, а с апреля следует приступать к рассаде огурцов", — советует она.
Эксперт уверена, что весной лучше всего выращивать зелёные культуры, всевозможные корнеплоды и овощи. Например, картошку, капусту, тыкву, кабачки и лук. Для большего эффекта почву необходимо снабжать комплексными удобрениями. По словам Ганичкиной, владельцам парников стоит заняться уборкой и для обработки теплиц использовать специальный препарат — карбофос. При покупке семян же лучше убедиться, что они дают большой процент здоровых ростков.
Ранее биолог Галина Михасенок перечислила овощи и зелень, которые можно вырастить в квартире. Специалист отметила, что для выращивания в домашних условиях необходимо иметь определённую подсветку.
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