Отечественный картофель укрепляет позиции Что наука может предложить российскому сельскому хозяйству в сфере импортозамещения. 15 марта, 14:31 Обложка © Shutterstock

Ликвидировать зависимость российского сельского хозяйства от импортных семян — такую задачу перед собой поставили учёные ведущих российских аграрных вузов и аграрии в регионах. И на этом поприще уже есть несомненные успехи.

Новый сорт картофеля в ходе работ по импортозамещению семенного фонда вывели специалисты Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского. Вуз уже много лет ведёт научно-исследовательскую работу по созданию новых высокоурожайных сортов картофеля, устойчивых к болезням и адаптированных к условиям Прибайкалья.

Новый сорт картофеля назвали "бабр". Он среднеспелый, средняя урожайность оценена в 234 центнера с гектара. Это на 36 центнеров выше, нежели средний урожай корнеплодов в регионе. Возможная максимальная урожайность составит 387 центнеров с гектара. Сорт устойчив к золотистой картофельной нематоде, среднеустойчив к поражению фитофторозом. В этом сезоне новый сорт картофеля пройдёт необходимые для регистрации испытания.

С 2021 года Минсельхоз региона реализует новую меру поддержки в форме грантов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства. За счёт средств областного бюджета в 2021 и 2022 годах предоставлено девять грантов на общую сумму 16,2 миллиона рублей. Из них 7,6 миллиона — грантовые средства этого года.

В этом году у сельхозтоваропроизводителей Иркутской области подготовлено к посадке 15 290 тонн семенного картофеля. Кроме того, для сортообновления и сортосмены законтрактовано и оплачено для поставки из других регионов России 102 тонны элитного картофеля и 40 тонн элитного картофеля из-за границы.

По итогам уборочной кампании 2021 года средняя урожайность картофеля во всех категориях хозяйств составила 148,2 центнера с гектара. Это на 1,6% выше показателей 2020 года.

Без ориентации на импорт

Уборка картофеля. Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Уже к 2023 году аграрии Чувашии планируют полностью отказаться от импортных семян картофеля. Сейчас из-за рубежа ввозится до 80% семенного картофеля, однако отказ от импорта — давняя цель аграриев Чувашии. Смогут ли они обеспечить все районы республики семенами "второго хлеба"?

В республике работает агрофирма "Слава картофелю". Именно здесь уже давно отказались от импортных семян и семенной материал выращивают сами — в пробирках.

Сейчас в хранилище агрофирмы 253 тысячи клубней готовой рассады. Уже в мае её высадят в открытый грунт. Новые отечественные сорта картофеля по качеству ничуть не уступают зарубежным. К тому же они непривередливы: в прошлом году из 48 тысяч микрорастений не дали плоды только 10 штук.

— Если будут какие-то вопросы по импортозамещению, у нас есть возможность в два раза увеличить наши мощности, — рассказал исполнительный директор агрофирмы Рамиль Идиатуллин.

В 2021-м в республике под картофель было отдано 18 тысяч гектар. В этом году планируется увеличить площади на 30%. В следующем году картофелеводы Чувашии готовы обеспечить семенным материалом и соседние регионы.

Авторы Сергей Данилов