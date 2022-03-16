Зеленский: Позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее

Украинский лидер назвал диалог с российской стороной трудным, но важным. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.

Позиции сторон на переговорах России и Украины стали звучать реалистичнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал он.