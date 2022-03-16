Зеленский: Позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее
Украинский лидер назвал диалог с российской стороной трудным, но важным. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.
Позиции сторон на переговорах России и Украины стали звучать реалистичнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал он.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.
Офис президента Украины