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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 08:29
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Зеленский: Позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее

Украинский лидер назвал диалог с российской стороной трудным, но важным. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.

Позиции сторон на переговорах России и Украины стали звучать реалистичнее. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Встречи продолжаются, как мне докладывают, позиции на переговорах звучат уже реалистичнее. Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал он.

Зеленский назвал переговоры с Россией трудными, но важными
Зеленский назвал переговоры с Россией трудными, но важными

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.

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