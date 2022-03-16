"Рубин" насчитал 13 ошибок судьи в матче с "Ростовом" и обратился в РФС
После встречи главный тренер казанцев жёстко раскритиковал работу главного арбитра, использовав нецензурные выражения.
Казанский "Рубин" обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС из-за работы судейской бригады на матче 21-го тура РПЛ против "Ростова". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".
"13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым", — говорится в сообщении.
В частности, казанцы обратили внимание на эпизод в начале игры, когда после попадания мяча в руку игроку "Ростова" арбитры не стали назначать пенальти.
Напомним, "Рубин" дома проиграл "Ростову" — 1:2 в матче 21-го тура РПЛ. После игры главный тренер казанцев Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Виталия Мешкова, использовав нецензурные выражения.
ФК "Рубин"