"Рубин" насчитал 13 ошибок судьи в матче с "Ростовом" и обратился в РФС

Казанский "Рубин" обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС из-за работы судейской бригады на матче 21-го тура РПЛ против "Ростова". Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Рубина".

"13 ошибочных или спорных судейских решений против одной из команд за матч достаточно, чтобы посчитать судейство либо неквалифицированным, либо предвзятым", — говорится в сообщении.

В частности, казанцы обратили внимание на эпизод в начале игры, когда после попадания мяча в руку игроку "Ростова" арбитры не стали назначать пенальти.