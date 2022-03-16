Названо среднее количество действующих кредитов у россиян

Среднее количество действующих кредитов у российского заёмщика в феврале текущего года составило 2,2. Такие данные приводит пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Статистику прокомментировал в беседе с RT директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, если рассматривать возрастную структуру российских заёмщиков, то за прошедший год среднее количество кредитов больше всего выросло в возрастных диапазонах до 30 лет — на 0,2 единицы.

"В свою очередь, у заёмщиков в возрастных группах от 30 до 60 лет среднее количество кредитов выросло менее значительно — на 0,1 единицы. В возрастных группах старше 60 лет данный показатель остался без изменений", — рассказал специалист.

Волков также отметил, что закредитованность измеряется с помощью показателя долговой нагрузки (ПДН) — это соотношение платежей клиента по всем действующим обязательствам и его среднемесячного дохода.

"Иными словами, кредиторов интересует вся долговая нагрузка заёмщика, а не только её ипотечная составляющая. И по состоянию на октябрь 2021 года среднее значение ПДН российских заёмщиков составило 26,49%, немного увеличившись по сравнению с предыдущей датой", — уточнил он.