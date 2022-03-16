WSJ: Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность оплаты поставок нефти в юанях
Эта тема активизировалась из-за недовольства Эр-Рияда от переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. В случае принятия такого решения доминирование доллара на мировом рынке ослабнет.
Саудовская Аравия обсуждает с Китаем возможность продажи нефти за юани вместо доллара. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Саудовская Аравия ведёт активные переговоры с Пекином о том, чтобы частично продавать свою нефть Китаю в юанях", — говорится в статье.
Сообщается, что данная тема обсуждалась на протяжении шести лет. Однако, поскольку Саудовская Аравия недовольна ядерной сделкой, переговоры по которой ведут США и Иран, она активизировала диалог с КНР. Если же при расчётах за часть поставок нефти будут использоваться юани, а не доллары, доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов ослабнет.
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По данным газеты, Китай покупает у Саудовской Аравии более 25% от общего объёма экспортируемой государством нефти. Причём на мировом рынке происходит 80% расчётов в долларах. По мнению главного экономиста коммерческого банка "Абу-Даби" Моники Малик, продажа нефти КНР за юани не окажет негативного влияния на Саудовскую Аравию, если осуществлять это в момент сохранения высоких цен на нефть. В большей степени это будет рассматриваться в качестве углублений связей с Китаем, отметила эксперт. Тем не менее, как уточнили источники WSJ, большинство расчётов за нефть Саудовская Аравия собирается продолжить в долларах.
Ранее Лайф писал, что нефть Brent после резкого падения в цене опять перешла к росту. Стоимость чёрного золота колеблется у отметки в 100 долларов за баррель, что само по себе является многолетним рекордом. Это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.
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