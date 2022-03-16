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16 марта, 08:05

YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Спас"

Теперь СМИ переходит в видеохостинг Rutube, а также продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях.

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас", число его подписчиков было более одного миллиона.

"Православный телеканал "Спас", чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube", говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Сейчас на Rutube-канал загружают архив, чтобы пользователи могли найти любой выпуск любимой программы. Также "Спас" продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях — "ВКонтакте", "Телеграме", "Одноклассниках" — и на платформе "Яндекс.Дзен".

Сенатор Клишас предупредил о возможной блокировке YouTube

Сенатор Клишас предупредил о возможной блокировке YouTube

Напомним, 11 марта YouTube, который принадлежит американской компании Google, приступил к немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансируются государством. Кроме того, видеохостинг приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.

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spastv.ru

Александра Вишнякова

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