YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Спас"
Теперь СМИ переходит в видеохостинг Rutube, а также продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях.
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас", число его подписчиков было более одного миллиона.
"Православный телеканал "Спас", чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.
Сейчас на Rutube-канал загружают архив, чтобы пользователи могли найти любой выпуск любимой программы. Также "Спас" продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях — "ВКонтакте", "Телеграме", "Одноклассниках" — и на платформе "Яндекс.Дзен".
Напомним, 11 марта YouTube, который принадлежит американской компании Google, приступил к немедленной блокировке аккаунтов российских СМИ, которые финансируются государством. Кроме того, видеохостинг приостановил все способы монетизации на своей платформе в России.