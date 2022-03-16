YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Спас"

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт православного телеканала "Спас", число его подписчиков было более одного миллиона.

"Православный телеканал "Спас", чей канал на видеохостинге YouTube с более чем миллионом подписчиков был заблокирован, переходит в видеохостинг Rutube", — говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

Сейчас на Rutube-канал загружают архив, чтобы пользователи могли найти любой выпуск любимой программы. Также "Спас" продолжает развивать свои аккаунты в социальных сетях — "ВКонтакте", "Телеграме", "Одноклассниках" — и на платформе "Яндекс.Дзен".