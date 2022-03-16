Ведомство отметило майора Ивана Фомина и капитана Дементия Коломенского, подполковника Евгения Зеленова, командира мотострелкового батальона Николая Артёмова и старшего лейтенанта Антона Струева.

Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине.

Так, группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов из состава батальона "Азов". Они открыли огонь по противнику, уничтожили одну единицу военной техники и до десяти националистов, шестеро сдались в плен. У диверсантов было изъято семь ручных противотанковых гранатомётов, два "Джавелина", а также большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов.

Группа под руководством старшего лейтенанта Антона Струева, прибыв к месту падения вертолётов противника, попала под огонь националистов. Противники прикрывали отход своих экипажей и пытались эвакуировать документы с подбитых вертолётов, которые раскрыли замысел действий противника по нападению на колонны российских войск и ряд объектов. Эти материалы военные РФ смогли достать. Струев также лично уничтожил пять националистов, двое сдались в плен.









