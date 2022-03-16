Минобороны представило истории новых подвигов российских военных
Ведомство отметило майора Ивана Фомина и капитана Дементия Коломенского, подполковника Евгения Зеленова, командира мотострелкового батальона Николая Артёмова и старшего лейтенанта Антона Струева.
Министерство обороны РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине.
Так, группа майора Ивана Фомина совместно с группой капитана Дементия Коломенского обнаружили действующую на их направлении диверсионную группу украинских националистов из состава батальона "Азов". Они открыли огонь по противнику, уничтожили одну единицу военной техники и до десяти националистов, шестеро сдались в плен. У диверсантов было изъято семь ручных противотанковых гранатомётов, два "Джавелина", а также большое количество стрелкового оружия, гранат и боеприпасов.
Группа под руководством старшего лейтенанта Антона Струева, прибыв к месту падения вертолётов противника, попала под огонь националистов. Противники прикрывали отход своих экипажей и пытались эвакуировать документы с подбитых вертолётов, которые раскрыли замысел действий противника по нападению на колонны российских войск и ряд объектов. Эти материалы военные РФ смогли достать. Струев также лично уничтожил пять националистов, двое сдались в плен.
Заместитель командира отдельной мотострелковой бригады Евгений Зеленов в ходе выполнения задачи по сдерживанию сил националистов вблизи одного из населённых пунктов уничтожил бронетранспортёр, а также взял в плен 11 противников. Отмечается, что подполковник вёл неравный бой до прибытия подкрепления, несмотря на ожоги и ранения. Мотострелковый батальон под командованием подполковника Николая Артёмова в ходе выполнения задач по освобождению от националистов одного из населённых пунктов разгромил значительно превосходящие силы противника. Также российские войска захватили исправный ЗРК "Бук".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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