Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов от крупных стартов

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил против отстранения спортсменов из России от участия в крупных международных турнирах. Его слова приводит Би-Би-Си.

"Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать власть их страны", — отметил Саймон.

Впрочем, он не исключил возможность отстранения наших теннисисток от турниров, если такое решение примут в странах, которые будут принимать соревнования.