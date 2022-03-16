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16 марта, 07:46

Глава WTA выступил против отстранения российских спортсменов от крупных стартов

Впрочем, он не исключает вариант с недопуском наших атлетов, если так решат в странах, принимающих турниры.

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон выступил против отстранения спортсменов из России от участия в крупных международных турнирах. Его слова приводит Би-Би-Си.

"Никогда не знаешь, что может принести будущее. Но я могу сказать вам, что мы никогда не запрещали спортсменам участвовать в туре из-за политической позиции, которую может занимать власть их страны", — отметил Саймон.

Впрочем, он не исключил возможность отстранения наших теннисисток от турниров, если такое решение примут в странах, которые будут принимать соревнования.

Теннисиста Медведева могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире

Теннисиста Медведева могут отстранить от участия в Уимблдонском турнире

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хадлстон заявил о возможности отстранения российского теннисиста Даниила Медведева от участия в Уимблдоне на фоне ситуации на Украине.

Обложка ©

Getty Images / RvS.Media / Basile Barbey

Шамиль Гаджиев
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