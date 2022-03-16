НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 07:50

Белорусский биатлонист Лобастов выиграл масс-старт на Кубке СБР

Вторым к финишу пришёл лидер нашей сборной Эдуард Латыпов, а третьим стал Даниил Серохвостов.

<p>Обложка © ТАСС / Ulrik Pedersen / CSM via ZUMA Wire</p>

Обложка © ТАСС / Ulrik Pedersen / CSM via ZUMA Wire

Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем масс-старта на 15 км в рамках Кубка СБР, который проходит в эти дни в Уфе.

На четырёх огневых рубежах он сумел обойтись без промахов и финишировал с флагом своей страны. Второе место занял лидер сборной России Эдуард Латыпов, который в финишном створе оставил позади себя Даниила Серохвостова, ставшего третьим.

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал почёта в пасьюте на Кубке СБР в Уфе

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал почёта в пасьюте на Кубке СБР в Уфе

Добавим, что для белорусских спортсменов это третья победа в трёх гонках турнира. В спринте и пасьюте сильнейшим был Антон Смольский.

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1