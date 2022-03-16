Белорусский биатлонист Лобастов выиграл масс-старт на Кубке СБР
Вторым к финишу пришёл лидер нашей сборной Эдуард Латыпов, а третьим стал Даниил Серохвостов.
Обложка © ТАСС / Ulrik Pedersen / CSM via ZUMA Wire
Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем масс-старта на 15 км в рамках Кубка СБР, который проходит в эти дни в Уфе.
На четырёх огневых рубежах он сумел обойтись без промахов и финишировал с флагом своей страны. Второе место занял лидер сборной России Эдуард Латыпов, который в финишном створе оставил позади себя Даниила Серохвостова, ставшего третьим.
Добавим, что для белорусских спортсменов это третья победа в трёх гонках турнира. В спринте и пасьюте сильнейшим был Антон Смольский.