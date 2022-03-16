Белорусский биатлонист Лобастов выиграл масс-старт на Кубке СБР

Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем масс-старта на 15 км в рамках Кубка СБР, который проходит в эти дни в Уфе.

На четырёх огневых рубежах он сумел обойтись без промахов и финишировал с флагом своей страны. Второе место занял лидер сборной России Эдуард Латыпов, который в финишном створе оставил позади себя Даниила Серохвостова, ставшего третьим.