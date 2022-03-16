Захарова: США подавляют инакомыслие во всех мировых институтах

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, это же касается и неполитических сфер. В частности, она выделила спорт.

Соединённые Штаты Америки во всех своих мировых институтах подавляют инакомыслие. В эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти этой страны стараются подчинить всех своим политическим интересам.

"Договорённости, соглашения, существующие организации — везде идёт одно и то же: подавление, разрушение и использование того, что выгодно исключительно в собственных целях, вопреки не просто интересам других, а в принципе уже здравому смыслу", — сказала она, добавив, что это касается сферы спорта.