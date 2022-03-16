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Опубликовано 16 марта 2022, 07:45
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Лайф показывает последствия падения ракеты "Точка-У" в Макеевке

На кадрах видно, как пострадали располагающиеся рядом с местом происшествия дома и автомобили, у которых выбило стёкла. Травмы получили шесть человек, трое из них — дети.

Последствия падения украинской ракеты "Точка-У" в Макеевке. Видео © LIFE

Коммунальные службы расчищают место падения ракеты "Точка-У" в Макеевке, которое произошло вечером 15 марта. Лайф показывает последствия удара Вооружённых сил Украины и большой кратер, оставшийся в результате происшествия.

На кадрах видно, как пострадали располагающиеся рядом с местом падения снаряда дома, у которых разрушились стены и выбило стёкла из окон. Кроме того, пострадали автомобили, которые буквально деформировало. Коммунальные службы заняты уборкой территории от последствий ракетного удара. Число пострадавших увеличилось до шести, трое из них — дети.

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Ранее Лайф рассказал, что 14 марта ВСУ совершили ракетный удар "Точкой-У" по центру Донецка. Изначально сообщалось о 20 погибших, позже стало известно о 21 жертве. Среди раненых есть ребёнок. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, ракета несла запрещённый кассетный заряд. 15 марта в городе объявлен траур по погибшим.

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Кадр из видео LIFE

Григорий Воронцов
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