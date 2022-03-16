Лайф показывает последствия падения ракеты "Точка-У" в Макеевке

На кадрах видно, как пострадали располагающиеся рядом с местом происшествия дома и автомобили, у которых выбило стёкла. Травмы получили шесть человек, трое из них — дети.

Последствия падения украинской ракеты "Точка-У" в Макеевке. Видео © LIFE

Коммунальные службы расчищают место падения ракеты "Точка-У" в Макеевке, которое произошло вечером 15 марта. Лайф показывает последствия удара Вооружённых сил Украины и большой кратер, оставшийся в результате происшествия.

На кадрах видно, как пострадали располагающиеся рядом с местом падения снаряда дома, у которых разрушились стены и выбило стёкла из окон. Кроме того, пострадали автомобили, которые буквально деформировало. Коммунальные службы заняты уборкой территории от последствий ракетного удара. Число пострадавших увеличилось до шести, трое из них — дети.