Лайф показывает последствия падения ракеты "Точка-У" в Макеевке

На кадрах видно, как пострадали располагающиеся рядом с местом падения снаряда дома, у которых разрушились стены и выбило стёкла из окон. Кроме того, пострадали автомобили, которые буквально деформировало. Коммунальные службы заняты уборкой территории от последствий ракетного удара. Число пострадавших увеличилось до шести, трое из них — дети.