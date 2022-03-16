Токаев: Переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица

Среди тех, кто в январе пытался совершить переворот в Казахстане, были в том числе и высокопоставленные личности, включая руководителей военных и специальных органов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием к народу республики на совместном заседании палат парламента.