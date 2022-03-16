Токаев: Переворот в Казахстане пытались совершить высокопоставленные лица
В частности, они препятствовали действиям силовых структур, а также предоставляли властям республики недостоверные данные о происходящей ситуации в городах.
Среди тех, кто в январе пытался совершить переворот в Казахстане, были в том числе и высокопоставленные личности, включая руководителей военных и специальных органов. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием к народу республики на совместном заседании палат парламента.
"Были известные личности среди тех, кто пытался совершить переворот. Высокопоставленные лица совершили измену родине, среди изменников были руководители военных и специальных органов", — сказал он.
Токаев подчеркнул, что они препятствовали действиям силовых структур, предоставляли властям Казахстана недостоверные данные о происходящем в городах. Вместе с тем была детально разработана операция, чтобы сместить руководство страны.
Как рассказывал Лайф, на фоне январских масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили Коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
Сайт президента Казахстана