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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 07:24
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Минобороны рассказало о боях в городской черте Северодонецка

Силы ЛНР ведут наступательные действия на северо-западе, северо-востоке и востоке города.

Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) 16 марта продолжает наступательные действия и ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом сообщил на утреннем брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подразделения Донецкой Народной Республики, по его словам, также развивают наступление и уже взяли под контроль такие населённые пункты, как Ставка, Михайловка, Васильевка, Ботманка.

"Ведут бой за Верхнетроицкое", сообщил представитель ведомства.

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Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области. На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Flickr.com / Tatyana Tkachuk

Алексей Берковиц
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