НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 07:24

Минобороны рассказало о боях в городской черте Северодонецка

Силы ЛНР ведут наступательные действия на северо-западе, северо-востоке и востоке города.

Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) 16 марта продолжает наступательные действия и ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом сообщил на утреннем брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Подразделения Донецкой Народной Республики, по его словам, также развивают наступление и уже взяли под контроль такие населённые пункты, как Ставка, Михайловка, Васильевка, Ботманка.

"Ведут бой за Верхнетроицкое", сообщил представитель ведомства.

МО РФ: Страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают удары ВСУ по Донецку

МО РФ: Страны Запада, ООН, ОБСЕ и Красный Крест замалчивают удары ВСУ по Донецку

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области. На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

Обложка ©

Flickr.com / Tatyana Tkachuk

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1