Минобороны рассказало о боях в городской черте Северодонецка
Силы ЛНР ведут наступательные действия на северо-западе, северо-востоке и востоке города.
Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) 16 марта продолжает наступательные действия и ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом сообщил на утреннем брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Подразделения Донецкой Народной Республики, по его словам, также развивают наступление и уже взяли под контроль такие населённые пункты, как Ставка, Михайловка, Васильевка, Ботманка.
"Ведут бой за Верхнетроицкое", — сообщил представитель ведомства.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов в Черниговской области. На видео показано, как беспилотный летательный аппарат корректирует направление огня артиллерии при выполнении огневой задачи. В результате удара выведено из строя до 20 единиц вооружения и техники. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.