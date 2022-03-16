Минобороны рассказало о боях в городской черте Северодонецка

Группировка войск Луганской Народной Республики (ЛНР) 16 марта продолжает наступательные действия и ведёт бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке Северодонецка. Об этом сообщил на утреннем брифинге в среду официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.