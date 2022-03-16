Российская авиация сбила за сутки на Украине два Су-25, один МиГ-29 и четыре беспилотника
Кроме того, было поражено 128 военных объектов Украины, среди которых — ЗРК "Бук-М1" и "Оса", а также 68 мест скопления боевой техники, рассказал генерал-майор Игорь Конашенков.
Российская авиация и средства противовоздушной обороны ВКС РФ за сутки сбили три украинских самолёта и четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты: два украинских самолёта Су-25 в районе Чернигова, один МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также четыре беспилотных летательных аппарата", — сказал он в ходе брифинга.
Всего же за прошедшие 24 часа авиацией Вооружённых сил РФ было поражено 128 военных объектов Украины. Среди них — один ЗРК "Бук-М1", один ЗРК "Оса", четыре радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, четыре командных пункта, семь складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Пётр Ковалёв