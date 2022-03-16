В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки

Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки. Видео © Предоставлено Лайфу

В Московском зоопарке с наступлением тепла проснулись сурки. Зверьки пока находятся в вольерах, но выходят из сурчин, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами — и прячутся обратно. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе учреждения.

"Бывает такое, что сурки уже проголодались и проснулись, а на улице ещё холодно. Тогда они могут выйти ненадолго — только для того, чтобы поесть. А потом возвращаются обратно в сурчину и продолжают дремать", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Когда снег в вольере полностью растает и температура воздуха стабильно поднимется выше нуля градусов, сурки начнут совершать короткие обходы своих владений. Затем животные будут обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов, отметили в пресс-службе. Зоологи заранее подготовили вольер: убрали снег рядом с выходом, положили туда лёгкий корм. В этот раз сурки Московского зоопарка залегли в спячку чуть раньше обычного, в конце сентября. Вначале самец Арчи уложил дам — Сару и Нагайну и предварительно забаррикадировал вход землёй.