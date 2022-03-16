В Московском зоопарке сурки вышли из зимней спячки
Когда снег в вольере полностью растает и температура воздуха стабильно поднимется выше нуля, грызуны начнут совершать короткие обходы своих владений.
Сурки в Московском зоопарке вышли из спячки. Видео © Предоставлено Лайфу
В Московском зоопарке с наступлением тепла проснулись сурки. Зверьки пока находятся в вольерах, но выходят из сурчин, настороженно осматриваются, лакомятся свежими овощами — и прячутся обратно. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе учреждения.
"Бывает такое, что сурки уже проголодались и проснулись, а на улице ещё холодно. Тогда они могут выйти ненадолго — только для того, чтобы поесть. А потом возвращаются обратно в сурчину и продолжают дремать", — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
Когда снег в вольере полностью растает и температура воздуха стабильно поднимется выше нуля градусов, сурки начнут совершать короткие обходы своих владений. Затем животные будут обновлять дополнительные входы в сурчину и выметать сор из подземных ходов, отметили в пресс-службе. Зоологи заранее подготовили вольер: убрали снег рядом с выходом, положили туда лёгкий корм. В этот раз сурки Московского зоопарка залегли в спячку чуть раньше обычного, в конце сентября. Вначале самец Арчи уложил дам — Сару и Нагайну и предварительно забаррикадировал вход землёй.
Ранее заслуженный эколог России Наталья Дронова назвала главные цели зоопарков. По словам эксперта, уже есть несколько разновидностей животных, которым удалось избежать исчезновения благодаря этим учреждениям. Речь, например, идёт о зубре.
Предоставлено Лайфу