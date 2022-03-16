Сенатор Цеков предупредил о последствиях отправки на Украину миротворцев НАТО

Парламентарий выразил уверенность, что риски, связанные с этим решением, не позволят другим странам блока поддержать эту идею, которая грозит масштабным конфликтом.

Идея вице-премьер-министра Польши Ярослава Качиньского отправить на Украину вооружённых миротворцев НАТО вряд ли будет принята остальными странами альянса, ведь это грозит ростом масштабов конфликта. Об этом Лайфу рассказал член Совета Федерации Сергей Цеков.

"Я уверен, что эта идея будет отвергнута прежде всего другими странами НАТО. Ведь здравомыслящие политики в других странах понимают, что это то же самое, что закрыть небо над Украиной. Это значит, что НАТО будет участвовать в конфликте на Украине", — сказал он.

Цеков подчеркнул, что западные страны просто соревнуются между собой, кто предложит больше помощи Украине или внесёт уникальное предложение для решения ситуации. Однако подобные идеи, как ввод вооружённых миротворческих войск НАТО в Незалежную, грозят переходом конфликта в совершенно иную плоскость.

"Не хочу говорить про третью мировую войну и прочее. Но участие миротворцев НАТО в ситуации на Украине означает, что альянс будет являться стороной конфликта", — заключил сенатор.