В России за сутки с ковидом госпитализировали 5945 человек

В России за прошедшие сутки с подтверждённым коронавирусом госпитализировали 5945 пациентов, что на 0,3% меньше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Известно, что вылечились за 24 часа 118 009 пациентов, их общее число возросло до 15 822 031. За всё время в стране выявлено 17 449 438 случаев заражения, из которых 36 519 — за последние сутки. Также зафиксировано 362 478 летальных исходов, из которых 576 — за минувшие 24 часа.