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16 марта, 08:11

В России за сутки с ковидом госпитализировали 5945 человек

По состоянию на 16 марта общее число выздоровевших достигло 15 822 031, за последние 24 часа их количество увеличилось на 118 009 пациентов.

В России за прошедшие сутки с подтверждённым коронавирусом госпитализировали 5945 пациентов, что на 0,3% меньше, чем днём ранее. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Известно, что вылечились за 24 часа 118 009 пациентов, их общее число возросло до 15 822 031. За всё время в стране выявлено 17 449 438 случаев заражения, из которых 36 519 — за последние сутки. Также зафиксировано 362 478 летальных исходов, из которых 576 — за минувшие 24 часа.

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Ранее Лайф рассказывал, что ВОЗ зафиксировала 8-процентный рост заболеваемости ковидом за неделю. Из числа новых случаев почти половина (44%) приходится на европейские страны. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 12%).

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков
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