В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля

36-летний злоумышленник зашёл в один из продуктовых магазинов и нанёс потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся.

В Севастополе задержан местный житель, который избил ветерана ФСБ за букву Z на заднем стекле машины. Об этом сообщила журналистам в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашёл в один из продуктовых магазинов и нанёс потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся", — проинформировала она.

Изначально сообщалось, что нападавших было двое и обоим злоумышленникам удалось сбежать, а пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу. Лайф писал, что пострадавший — Валерий Иванович, ветеран ФСБ, некогда работавший в охране генсекретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва. Он решил отвезти гуманитарный груз в Донбасс и пока закупался в местном магазине, на него напали противники российской спецоперации на Украине.