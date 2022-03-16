Российский фигурист сравнил атмосферу в академии Плющенко и в команде Тутберидзе

Российский фигурист Кирилл Сарновский в интервью " Матч ТВ " рассказал об атмосфере в академии Евгения Плющенко и сравнил её с той, которая была в "Хрустальном", когда он занимался у Этери Тутберидзе.

"А если говорить в плане атмосферы, в "Ангелах" более спокойно, чем у Этери Георгиевны. Евгений Викторович добрый, может пошутить. Иногда, конечно, злой бывает. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задаётся тут же", — заметил Сарновский.