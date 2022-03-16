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16 марта, 08:22

Российский фигурист сравнил атмосферу в академии Плющенко и в команде Тутберидзе

Весной 2019 года он стал тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Турина.

<p>Обложка © ТАСС / Ковалев Петр</p>

Обложка © ТАСС / Ковалев Петр

Российский фигурист Кирилл Сарновский в интервью "Матч ТВ" рассказал об атмосфере в академии Евгения Плющенко и сравнил её с той, которая была в "Хрустальном", когда он занимался у Этери Тутберидзе.

"А если говорить в плане атмосферы, в "Ангелах" более спокойно, чем у Этери Георгиевны. Евгений Викторович добрый, может пошутить. Иногда, конечно, злой бывает. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задаётся тут же", — заметил Сарновский.

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Отметим, что в 2019 году он перешёл к Плющенко от Этери Тутберидзе. В этом сезоне он стал победителем этапа юниорского Гран-при в Словакии.

Шамиль Гаджиев

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