Российский фигурист сравнил атмосферу в академии Плющенко и в команде Тутберидзе
Весной 2019 года он стал тренироваться под руководством олимпийского чемпиона Турина.
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Российский фигурист Кирилл Сарновский в интервью "Матч ТВ" рассказал об атмосфере в академии Евгения Плющенко и сравнил её с той, которая была в "Хрустальном", когда он занимался у Этери Тутберидзе.
"А если говорить в плане атмосферы, в "Ангелах" более спокойно, чем у Этери Георгиевны. Евгений Викторович добрый, может пошутить. Иногда, конечно, злой бывает. Хотя обычно добрый. Мне так попроще. Не могу тренироваться, когда на меня кричат. Я сразу закрываюсь, и тренировка не задаётся тут же", — заметил Сарновский.
Отметим, что в 2019 году он перешёл к Плющенко от Этери Тутберидзе. В этом сезоне он стал победителем этапа юниорского Гран-при в Словакии.