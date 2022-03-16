РБК: На учёте в ПФР стало на 1 млн пенсионеров меньше

Число пенсионеров на учёте в Пенсионном фонде России к началу 2022 года сократилось на 970 тысяч, составив чуть более 42 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ПФР.

Согласно этим данным, по сравнению с 1 января 2021 года количество пенсионеров снизилось примерно на 2,3%, это максимальное снижение с начала 1990-х. Речь идёт о количестве состоящих на учёте в ПФР, в этот показатель не включают получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, СК и так далее.

По информации РБК, число "гражданских" пенсионеров в России сокращается с 2019 года — вместе с поэтапным увеличением пенсионного возраста, на ситуацию также повлияла пандемия ковида.