РБК: На учёте в ПФР стало на 1 млн пенсионеров меньше
Речь идёт о количестве состоящих на учёте в фонде, в этот показатель не включают получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, СК и так далее.
Число пенсионеров на учёте в Пенсионном фонде России к началу 2022 года сократилось на 970 тысяч, составив чуть более 42 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ПФР.
Согласно этим данным, по сравнению с 1 января 2021 года количество пенсионеров снизилось примерно на 2,3%, это максимальное снижение с начала 1990-х. Речь идёт о количестве состоящих на учёте в ПФР, в этот показатель не включают получателей пенсий в системе Минобороны, МВД, СК и так далее.
По информации РБК, число "гражданских" пенсионеров в России сокращается с 2019 года — вместе с поэтапным увеличением пенсионного возраста, на ситуацию также повлияла пандемия ковида.
Опрошенные эксперты считают, что сокращение числа пенсионеров в 2021 году привело к снижению расходов бюджетной системы на выплаты пенсий на 110–220 млрд рублей. При этом оптимизация расходов перекрывалась тратами на поддержку старшего поколения в виде единовременных выплат и индексации пенсии.
А ранее президент России Владимир Путин сказал, что все социальные пособия и пенсии будут индексироваться по плану, вне зависимости от экономической ситуации. Также вступил в силу закон об увеличении выплат военным пенсионерам на 8,6%. А россияне, которые проживают за границей, продолжат получать пенсии независимо от вводимых Западом санкций.
ТАСС / Станислав Красильников