Работники аэропорта Пизы отказались грузить в самолёт оружие для Украины, замаскированное под гумпомощь

Вместо лекарств и провианта у грузового люка обнаружили ящики с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Предполагалось, что груз направят на базы США и НАТО в Польше, а уже затем и в Незалежную.

Работники аэропорта итальянского города Пиза устроили забастовку против отправки оружия Украине под видом гуманитарного груза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городское отделение крупного профсоюза USB.

Обман вскрылся на территории гражданского аэропорта имени Галилео Галилея. Работников грузового терминала привлекли к подготовке рейса с провиантом и лекарствами, но вместо гуманитарной помощи для украинских граждан грузчики обнаружили у люка ящики с оружием, боеприпасами и взрывчаткой. Предполагалось, что груз направят на базы США и НАТО в Польше, откуда он затем попал бы на Украину.

"Горький и ужасный сюрприз, подтверждающий атмосферу войны, в которую втягивает нас правительство Драги", — говорится в сообщении профсоюза.

Работники аэропорта отказались грузить оружие в самолёт, осудив такое "гуманитарное прикрытие" для подпитки боевых действий на Украине. А в субботу грузчики намерены провести митинг перед зданием аэровокзала, чтобы добиться прекращения подобных рейсов.