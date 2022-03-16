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16 марта, 08:39

Нарышкин: Решение начать "Операцию Z" опиралось на точную оценку ситуации

Малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима в данном случае могло бы обернуться большой трагедией, заметил директор Службы внешней разведки.

Решение о начале специальной военной операции на Украине — "Операции Z" — опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", — сказал он.

У России не оставалось шансов поступить иначе, заметил он, добавив, что малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима могло бы обернуться большой трагедией.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Светлана Оперук

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