Нарышкин: Решение начать "Операцию Z" опиралось на точную оценку ситуации
Малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима в данном случае могло бы обернуться большой трагедией, заметил директор Службы внешней разведки.
Решение о начале специальной военной операции на Украине — "Операции Z" — опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Решение президента Российской Федерации о проведении специальной военной операции, имеющей целью защитить население Донбасса и защитить безопасность нашей страны, опиралось на глубокий анализ исторических закономерностей и предельно точную, реалистичную оценку ситуации в мире", — сказал он.
У России не оставалось шансов поступить иначе, заметил он, добавив, что малейшее промедление в отношении откровенно русофобского, коррупционно-олигархического киевского режима могло бы обернуться большой трагедией.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Антон Новодережкин