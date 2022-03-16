Захарова переадресовала Киеву вопрос о реалистичных позициях на переговорах с РФ
Представитель российского внешнедипломатического ведомства отметила, что эта проблема в большей степени касается украинской стороны, ведь их соображения "оторваны от реальности".
Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik переадресовала украинской стороне заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о реалистичной позиции в ходе переговоров.
"Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", — сказала она.
Ранее Зеленский заявил, что позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.
Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате. Лайф следит за развитием событий в режиме онлайн.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ