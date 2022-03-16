Захарова переадресовала Киеву вопрос о реалистичных позициях на переговорах с РФ

Представитель российского внешнедипломатического ведомства отметила, что эта проблема в большей степени касается украинской стороны, ведь их соображения "оторваны от реальности".

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik переадресовала украинской стороне заявление президента Незалежной Владимира Зеленского о реалистичной позиции в ходе переговоров.

"Я думаю, это в большей степени вопрос к украинской стороне относительно того, стала ли она более реалистична, стала ли она менее оторванной от реальности", — сказала она.

Ранее Зеленский заявил, что позиции на переговорах Москвы и Киева стали звучать реалистичнее. По его словам, необходимо ещё время, чтобы спор решился именно в пользу Незалежной.