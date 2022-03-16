Лавров: Кулеба на встрече в Анталье не выдвинул никаких новых идей

По словам главы МИД РФ, изначально эти переговоры заинтересовали его из-за заявлений украинского коллеги о том, что тот не планирует "повторять публичные заявления".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не выдвинул никаких новых идей на встрече 10 марта в турецкой Анталье. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Несмотря на мои троекратные или четырёхкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул", — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, изначально эти переговоры заинтересовали его, ведь Кулеба ранее заявлял о "прибытии туда не для того, чтобы повторять публичные заявления". Однако за полтора часа встречи глава МИД Украины так ничего нового и не сказал, вновь уточнил министр.