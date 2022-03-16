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16 марта, 09:05

Лавров: Кулеба на встрече в Анталье не выдвинул никаких новых идей

По словам главы МИД РФ, изначально эти переговоры заинтересовали его из-за заявлений украинского коллеги о том, что тот не планирует "повторять публичные заявления".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не выдвинул никаких новых идей на встрече 10 марта в турецкой Анталье. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

"Несмотря на мои троекратные или четырёхкратные напоминания о том, что я хотел бы услышать то, что не звучало в публичном пространстве, он так никаких новых идей и не выдвинул", — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, изначально эти переговоры заинтересовали его, ведь Кулеба ранее заявлял о "прибытии туда не для того, чтобы повторять публичные заявления". Однако за полтора часа встречи глава МИД Украины так ничего нового и не сказал, вновь уточнил министр.

Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса

Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал об итогах переговоров Лаврова и Кулебы. Министр подчеркнул, что важен сам факт политического диалога. По его словам, встреча прошла без напряжения.

Напомним, переговоры глав МИД России, Турции и Украины проходили в турецкой Анталье 10 марта. Встреча продлилась полтора часа. Она проходила на фоне проводящейся специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", которую президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Григорий Воронцов

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