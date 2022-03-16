Памфилова заявила о хакерской атаке на сайт ЦИК РФ

По её словам, в результате действий злоумышленников в трансляции заседания комиссии пропал звук.

Председатель Центризбиркома (ЦИК РФ) Элла Памфилова сообщила о хакерской атаке, совершённой на сайт комиссии во время заседания в среду. По её словам, в результате действий злоумышленников в трансляции мероприятия пропал звук.

"Вот сейчас мне сказали, что идёт атака на сайт ЦИК. Видите, какое значение нам придают тоже большое. Звука нет, но мы запишем и разместим на наших ресурсах", — сказала Памфилова.

При этом глава ЦИК поблагодарила своих коллег за спокойствие и выдержку и выразила мнение, что "ни нас, ни Россию не удастся сломить".