Памфилова заявила о хакерской атаке на сайт ЦИК РФ
По её словам, в результате действий злоумышленников в трансляции заседания комиссии пропал звук.
Председатель Центризбиркома (ЦИК РФ) Элла Памфилова сообщила о хакерской атаке, совершённой на сайт комиссии во время заседания в среду. По её словам, в результате действий злоумышленников в трансляции мероприятия пропал звук.
"Вот сейчас мне сказали, что идёт атака на сайт ЦИК. Видите, какое значение нам придают тоже большое. Звука нет, но мы запишем и разместим на наших ресурсах", — сказала Памфилова.
При этом глава ЦИК поблагодарила своих коллег за спокойствие и выдержку и выразила мнение, что "ни нас, ни Россию не удастся сломить".
Напомним, ранее в Минкультуры РФ сообщили о факте взлома официального сайта ведомства. Ресурс подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. СМИ же сообщали об атаках и на ряд других государственных ресурсов. "Ростелеком" также фиксировал участившиеся атаки на сайты органов власти. Наибольшее количество нападений пришлось на ночь с субботы на воскресенье, с 26 на 27 февраля. По мнению специалистов, такого уровня атак не было никогда.
Хакерская активность против России объясняется проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.