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Опубликовано 16 марта 2022, 13:29
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Опубликовано видео с нападением на ветерана ФСБ из-за буквы Z на авто

Сам злоумышленник признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда увидел машину. Знак в виде буквы Z ему не понравился, и он решил ударить пенсионера.

Момент нападения на пенсионера ФСБ в Севастополе. Видео © МВД России

МВД России опубликовало видео с моментом нападения жителя Севастополя на 70-летнего ветерана ФСБ из-за буквы Z на машине пенсионера.

На кадрах мужчина подходит к ветерану и резко замахивается рукой, давая ему пощёчину. Затем 36-летний нападавший толкает пенсионера и отходит. Позже правоохранители задержали злоумышленника.

На допросе мужчина признался, что был пьян. Когда задержанный увидел машину с буквой Z, это ему не понравилось. И тогда он решил поспрашивать в магазине, кто является хозяином автомобиля. Услышав ответ, мужчина ударил пенсионера и выбежал на улицу.

В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля
В Севастополе задержан мужчина, избивший ветерана ФСБ за букву Z на стекле автомобиля

Напомним, пожилой мужчина с многочисленными травмами и вывихом ноги попал в больницу.

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Пресс-служба УМВД России по Севастополю

Евгения Колесникова
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