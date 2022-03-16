Опубликовано видео с нападением на ветерана ФСБ из-за буквы Z на авто

На кадрах мужчина подходит к ветерану и резко замахивается рукой, давая ему пощёчину. Затем 36-летний нападавший толкает пенсионера и отходит. Позже правоохранители задержали злоумышленника .

На допросе мужчина признался, что был пьян. Когда задержанный увидел машину с буквой Z, это ему не понравилось. И тогда он решил поспрашивать в магазине, кто является хозяином автомобиля. Услышав ответ, мужчина ударил пенсионера и выбежал на улицу.