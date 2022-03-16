Опубликовано видео с нападением на ветерана ФСБ из-за буквы Z на авто

Сам злоумышленник признался, что находился в состоянии алкогольного опьянения, когда увидел машину. Знак в виде буквы Z ему не понравился, и он решил ударить пенсионера.

Момент нападения на пенсионера ФСБ в Севастополе. Видео © МВД России

МВД России опубликовало видео с моментом нападения жителя Севастополя на 70-летнего ветерана ФСБ из-за буквы Z на машине пенсионера.

На кадрах мужчина подходит к ветерану и резко замахивается рукой, давая ему пощёчину. Затем 36-летний нападавший толкает пенсионера и отходит. Позже правоохранители задержали злоумышленника.