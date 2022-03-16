Financial Times: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей
Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заметил, что на данный момент концерн думает об альтернативных вариантах, в том числе и о смене оборудования, которое раньше поставлялось с Украины.
Европейские автомобильные заводы BMW и Volkswagen прекращают свою работу из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, передаёт газета Financial Times.
"BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе", — отмечает издание, указывая, что спецоперация РФ вынудила закрыться электромонтажные заводы в Незалежной.
Отмечается, что на Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей, которые фундаментальны при сборке автомобилей. Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс сказал, что на данный момент компания думает об альтернативных вариантах, в том числе о смене оборудования.
Ранее Лайф писал, что Michelin приостанавливает экспорт и производство шин в России. На заводе в подмосковном Давыдове производят комплектующие для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка.
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