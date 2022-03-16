Financial Times: BMW и Volkswagen остановили заводы в Европе из-за нехватки деталей

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заметил, что на данный момент концерн думает об альтернативных вариантах, в том числе и о смене оборудования, которое раньше поставлялось с Украины.

Европейские автомобильные заводы BMW и Volkswagen прекращают свою работу из-за нехватки деталей, которые импортировались с Украины, передаёт газета Financial Times.

"BMW и Volkswagen были вынуждены приостановить работу заводов по всей Европе", — отмечает издание, указывая, что спецоперация РФ вынудила закрыться электромонтажные заводы в Незалежной.

Отмечается, что на Украину приходится около пятой части поставок электрокабелей, которые фундаментальны при сборке автомобилей. Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс сказал, что на данный момент компания думает об альтернативных вариантах, в том числе о смене оборудования.