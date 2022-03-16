Умер актёр Евгений Сытый

В возрасте 52 лет после тяжёлой и продолжительной болезни скончался актёр театра и кино Евгений Сытый. Об этом сообщается на сайте МХТ имени Чехова.

"Сегодня, 16 марта, после тяжёлой болезни не стало Евгения Сытого, актёра-самородка, нашего родного человека из Кемерова. Ему было всего 52 года. Он никогда не учился на артиста, просто был им, талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным", — говорится в сообщении.

Актёр известен по ролям в фильмах "Жить", "На острие", "Коктебель", "Доктор Лиза" и "Аритмия". Также Сытый долгое время играл в МХТ имени Чехова. В 2014 году его пригласили на роль эрцгерцога Франца Фердинанда в постановку "19.14", через два года он стал постоянным участником труппы.

Прощание с артистом состоится 18 марта. В 11:00 начнётся гражданская панихида в МХТ имени Чехова. В 13:00 — отпевание в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Похоронят Евгения Александровича на родине, в Кемеровской области.