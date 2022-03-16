Памятник конке в Петербурге вернётся на своё историческое место
Достопримечательность Северной столицы отправили на реставрацию в ноябре прошлого года. Тонкий металл пришлось поменять полностью, уточнил руководитель мастерских.
Руководитель реставрационных мастерских — о работе над памятником конке в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"
Памятник конке в Санкт-Петербурге вернётся на своё историческое место — напротив станции метро "Василеостровская" — уже в начале апреля. Реставрационные работы завершатся через несколько дней. Об этом рассказал руководитель реставрационных мастерских Владимир Таран.
"Колёсная база осталась прежней, исторической. Мы её отреставрировали, сейчас она выглядит как новая", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Тонкий металл пришлось поменять полностью, уточнил реставратор. Он добавил, что вагончик будет утеплён, а на втором этаже появятся посадочные места для посетителей. Кроме того, в конке будут установлены новые окна со стеклопакетами, тёплый пол и система кондиционирования, также внутри инсталляции заработают кофейня и сувенирная лавка.
Ранее Лайф сообщал, что в Санкт-Петербурге установят скульптуру первого прокурора Российской империи графа Павла Ягужинского. Монумент сподвижнику Петра I займёт своё место возле здания надзорного ведомства в Ленинградской области в честь 300-летия российской прокуратуры.