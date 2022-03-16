Памятник конке в Петербурге вернётся на своё историческое место

Руководитель реставрационных мастерских — о работе над памятником конке в Петербурге. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Памятник конке в Санкт-Петербурге вернётся на своё историческое место — напротив станции метро "Василеостровская" — уже в начале апреля. Реставрационные работы завершатся через несколько дней. Об этом рассказал руководитель реставрационных мастерских Владимир Таран.

"Колёсная база осталась прежней, исторической. Мы её отреставрировали, сейчас она выглядит как новая", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Тонкий металл пришлось поменять полностью, уточнил реставратор. Он добавил, что вагончик будет утеплён, а на втором этаже появятся посадочные места для посетителей. Кроме того, в конке будут установлены новые окна со стеклопакетами, тёплый пол и система кондиционирования, также внутри инсталляции заработают кофейня и сувенирная лавка.