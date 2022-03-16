Басурин заявил о подготовке Украиной очередной фальсификации в Мариуполе
Украинская сторона сделала фотографии и видео якобы братской могилы численностью до 1300 погибших. Однако вместо мирного населения там предусматривалось захоронение останков силовиков и националистов.
Украинские власти собираются провести очередную фальсификацию в Мариуполе. Соответствующую информацию получила Народная милиция ДНР, заявил официальный представитель ведомства Эдуард Басурин.
"Получена информации о проведении украинским руководством очередной фальсификации в городе Мариуполе. На этот раз командованию ВСУ офисом президента поставлена задача дискредитировать действия российских войск путём демонстрации западной общественности массовых захоронений мирного населения, якобы погибшего в результате артиллерийских обстрелов и авиационных ударов в ходе специальной военной операции", — приводит его слова пресс-служба Народной милиции республики в телеграм-канале.
Для этого на территории старого городского кладбища Мариуполя были вырыты траншеи глубиной более двух метров и длиной более 100 метров. Там предусматривалось захоронение останков украинских силовиков и националистов, которые погибли в боевых действиях, с целью доказать массовую гибель мирного населения. Потом военные Центра информационно-психологических операций сил спецопераций ВСУ организовали постановочные фото и видео фиксацию "братской могилы" общей численностью до 1300 погибших.
Затем украинская сторона распространила среди западных СМИ эти сфальсифицированные материалы. По словам Басурина, не исключается реализация подобного сценария и в других городах, где боевики националистических подразделений Украины насильно удерживают мирное население.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что якобы обстрелянный родильный дом в Мариуполе на самом деле был базой батальона "Азов". А девушка, снятая в роли жертвы обстрела, оказалась бьюти-блогером, сыгравшим на кадрах "беременную". Также в Минобороны объяснили, почему "авиаудар" по Мариуполю — это срежиссированная провокация. Внешние и внутренние повреждения здания подтверждают, что всё это постановка, призванная ввести в заблуждение массовую непрофессиональную аудиторию Европы и США, отметил генерал-майор Игорь Конашенков.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Александр Река