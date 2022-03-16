Производитель подгузников во Владивостоке готовится к импортозамещению

Приморский производитель подгузников "Диона" может заместить на российском рынке бренды, которые приостановили свою деятельность в РФ. Эта компания является резидентом свободного порта Владивосток (СПВ) с 2021 года, сообщает "Федерал пресс".

"Диона" выпускает пять серий подгузников-трусиков для детей. Свою продукцию компания распространяет по всей России: не только на Дальнем Востоке, но также в Сибири, на Урале и даже в Калининграде. Предприятие производит подгузники под марками "Элара kids" и Toki baby.

По словам директора компании Константина Стефашина, всё оборудование на производстве из Китая, станки 2020 года выпуска. Причём компания закупила на случай санкций много запчастей. Что касается сырья, то склады сейчас забиты. Однако неизвестно, что будет дальше: одна часть идёт из Китая, а другая — из Японии.

Основная часть трусиков на рынке — Т-образной формы. Резинка таких подгузников часто натирает, а верхние бортики плохо удерживают влагу. Однако современные станки компании производят трусики Q-образной формы — они гораздо комфортнее.

Производство подгузников во Владивостоке. Фото © "Федерал пресс" / Анна Миронова

Стоимость пачки подгузников от "Дионы" — на 20–30 % меньше среднерыночной цены, которая составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей. Некоторых покупателей это настораживает, однако директор компании объясняет:

"Почему так дёшево? Тут много причин, но главное — налоговые льготы, которые даёт нам режим СПВ. Мы не должны платить за растаможку сырья от поставщиков: мы и так находимся в таможенной зоне, платим только за готовый товар, который уезжает со складов в торговые сети", — рассказал Стефашин.