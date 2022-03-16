В "Сбер.Звуке" рассказали россиянам, как перенести любимую музыку из других сервисов

Россияне не останутся без любимой музыки. О том, как перенести плейлисты из других сервисов на отечественную платформу, рассказал генеральный директор интернет-сервиса потокового аудио "Сбербанк.Звук" Михаил Ильичёв.

"Мы видим обеспокоенность пользователей многих аудиосервисов сегодня, вызванную тем, что они могут потерять возможность слушать музыку. Мы обеспечили возможность потребления аудиоконтента в привычном онлайн-формате и в лучшем качестве", — сообщил он.

По словам Ильичёва, все треки можно перенести из других сервисов за несколько минут, а потом слушать их в качестве Hi-Fi. Для начала на сайте Tune My Music нужно нажать кнопку "Давайте приступим", выбрать стриминг, из которого необходимо перенести плейлисты, и авторизоваться в нём.

Затем надо нажать кнопку "Загрузить из вашей учётной записи", чтобы выбрать плейлисты для переноса. Также можно вставить прямую ссылку на плейлист. В разделе "Выберите целевую платформу" нажать кнопку "Файл", после чего выбрать скачивание файла в формате .csv или txt. Нажать кнопку "Начать перенос музыки" и загрузить файл.

Далее следует авторизоваться в "Сбер.Звуке" через браузер компьютера и перейти в "Мою коллекцию". Скачанный ранее файл csv/txt нужно добавить в поле для загрузки.