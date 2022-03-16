В России запускается аналог Instagram — "Россграм"
Авторами платформы являются Александр Зобов и Кирилл Филимонов, которые были однокурсниками создателя мессенджера Telegram Павла Дурова.
Новая российская социальная сеть "Россграм", которая заменит заблокированный на территории РФ "Инстаграм", будет запущена 28 марта 2022 года. Об этом говорится в официальном сообществе площадки в соцсети "ВКонтакте".
Авторами платформы являются Александр Зобов и Кирилл Филимонов, которые были однокурсниками создателя "Телеграма" Павла Дурова. Приложение станет доступно для мобильных устройств на операционных системах iOS и Android. Отмечается, что сначала доступ к нему будет открыт для топ-блогеров и партнёров, а обычные пользователи смогут стать участниками соцсети в апреле этого года.
Напомним, Роскомнадзор внёс Instagram в реестр ресурсов с ограниченным доступом согласно решению Генпрокуратуры о запрете деятельности компании Meta на территории страны. Причиной этому стало решение компании Meta разрешить призывы к насилию в отношении российских граждан и военных в "Инстаграме". Соцсеть стала недоступной на территории РФ в ночь на 14 марта.
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