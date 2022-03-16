В России запускается аналог Instagram — "Россграм"

Новая российская социальная сеть "Россграм", которая заменит заблокированный на территории РФ "Инстаграм", будет запущена 28 марта 2022 года. Об этом говорится в официальном сообществе площадки в соцсети "ВКонтакте".

Авторами платформы являются Александр Зобов и Кирилл Филимонов, которые были однокурсниками создателя "Телеграма" Павла Дурова. Приложение станет доступно для мобильных устройств на операционных системах iOS и Android. Отмечается, что сначала доступ к нему будет открыт для топ-блогеров и партнёров, а обычные пользователи смогут стать участниками соцсети в апреле этого года.