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16 марта, 10:25

Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кандидатах на пост главы ЦБ

Эльвира Набиуллина возглавляет регулятор с 2013 года, в 2017 году её кандидатуру утвердили для назначения на новый срок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, какие кандидатуры на должность главы Центробанка может внести Владимир Путин.

"Мы же никогда не анонсируем такое. Когда президент внесёт — тогда и внесёт", — отметил представитель Кремля.

Набиуллина впервые с 2019 года не проведёт брифинг после заседания по ключевой ставке

Набиуллина впервые с 2019 года не проведёт брифинг после заседания по ключевой ставке

Напомним, председатель Банка России назначается Госдумой сроком на пять лет, кандидатура главы ЦБ вносится в нижнюю палату парламента президентом. Эльвира Набиуллина возглавляет регулятор с 2013 года, в 2017 году её кандидатуру утвердили для назначения на новый срок.

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Агентство "Москва" / Зыков Кирилл

Александр Юнашев

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