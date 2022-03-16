Песков не стал отвечать на вопрос о возможных кандидатах на пост главы ЦБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать, какие кандидатуры на должность главы Центробанка может внести Владимир Путин.

"Мы же никогда не анонсируем такое. Когда президент внесёт — тогда и внесёт", — отметил представитель Кремля.