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16 марта, 10:19

РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона

Так, сезон завершится 21 мая, а все встречи финального тура начнутся в одно время.

Российская премьер-лига опубликовала точный календарь на финальную часть сезона 2021/2022 г.

Так, перенесённые матчи 19-го тура "Ростов" — "Крылья Советов" и "Краснодар — "Локомотив" будут сыграны 6 апреля и 4 мая соответственно. Кроме того, с 19 по 21 апреля пройдут матчи 1/4 финала Кубка России, полуфиналы турнира сыграют 11–12 мая, а решающий матч — 29 мая.

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Последний тур РПЛ состоится 21 мая. Все матчи начнутся в одно и то же время — 17:00 (мск).

Обложка ©

ТАСС / Александр Демьянчук

Шамиль Гаджиев
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