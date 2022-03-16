РПЛ опубликовала календарь матчей до конца сезона

Так, перенесённые матчи 19-го тура "Ростов" — "Крылья Советов" и "Краснодар — "Локомотив" будут сыграны 6 апреля и 4 мая соответственно. Кроме того, с 19 по 21 апреля пройдут матчи 1/4 финала Кубка России, полуфиналы турнира сыграют 11–12 мая, а решающий матч — 29 мая.