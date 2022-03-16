Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Дмитрию Рогозину

Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова.

"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов", — написала Венедиктова.

Она уточнила, что Рогозина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве "российской агрессии". Впрочем, ответ главы "Роскосмоса" не заставил себя долго ждать.

"Мадам Венедиктова, у меня просьба к вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", — сыронизировал Рогозин в своём телеграм-канале.