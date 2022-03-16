Прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Дмитрию Рогозину
Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность Незалежной и в пособничестве "российской агрессии". Впрочем, ироничный ответ главы "Роскосмоса" не заставил себя долго ждать.
Украинская прокуратура заочно предъявила обвинения главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщила генпрокурор Незалежной Ирина Венедиктова.
"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов", — написала Венедиктова.
Она уточнила, что Рогозина обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины, а также в пособничестве "российской агрессии". Впрочем, ответ главы "Роскосмоса" не заставил себя долго ждать.
"Мадам Венедиктова, у меня просьба к вам как к генеральному прокурору Украины: подскажите ваш адресок в Киеве, куда я смогу подъехать", — сыронизировал Рогозин в своём телеграм-канале.
Ранее Лайф рассказывал, что Следственный комитет заведёт дело на должностных лиц Генпрокуратуры Украины за преследование артистов РФ. В российском ведомстве считают, что обвинение граждан России в посягательстве на территориальную целостность Незалежной является абсолютно безосновательным и незаконным.
ТАСС / Сергей Савостьянов