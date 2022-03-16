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16 марта, 12:29

Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста убивать россиян

В Следственном комитете Фахрудина Шарафмала назвали типичным представителем национализма, которым пропитана власть в Незалежной. Ведомство проведёт необходимые мероприятия.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать призывы украинского журналиста Фахрудина Шарафмала к убийству граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Очевидно, что Фахрудин Шарафмал — типичный представитель украинского национализма, которым пропитана власть в этой стране, восемь лет уничтожающая гражданское население Донбасса. И то, что подобные высказывания никак не пресекаются на Украине, а, напротив, даже поощряются, ещё раз свидетельствует об этом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием будут проведены необходимые мероприятия в соответствии с действующим законодательством.

Аксёнов пообещал найти украинского журналиста после его призывов убивать русских детей

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Ранее Лайф писал, что украинский журналист Фахрудин Шарафмал в прямом эфире "24-го канала" процитировал соратника Адольфа Гитлера Адольфа Эйхмана и заявил, что "будет убивать русских детей". Он призвал коллег делать то же самое. В заключение яростного спича журналист подчеркнул, что "такой нации, как Россия и россияне", больше не останется на планете.

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ТАСС / Борис Кавашкин

Никита Осипов

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