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16 марта, 12:20

В Риге 1500 человек провели шествие памяти латышских легионеров

Один из противников акции вёл себя агрессивно, выкрикивая лозунги и ругательства на английском языке. Мужчину задержали сотрудники полиции.

<p>Участники шествия. Обложка © <a href="https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-video-v-rige-sostoyalos-shestvie-pamyati-legionerov-est-zaderzhannye.d?id=49844971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Delfi</a></p>

Участники шествия. Обложка © Delfi

В Риге прошло шествие памяти латышских легионеров, в котором приняли участие около 1500 человек. Об этом сообщает издание Delfi.

Акцию организовало сообщество Daugavas vanagi ("Даугавас Ванаги"). Она началась от церкви Святого Иоанна в Вецриге. Собравшимся раздавали ленточки в цветах флага Латвии. Они возложили цветы к подножию памятника Свободы. При этом один из противников шествия вёл себя агрессивно, выкрикивая лозунги и ругательства на английском языке. Мужчину задержали сотрудники полиции.

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Ранее Лайф писал, что около 200 жителей Херсона впервые с 2015 года почтили память советских воинов. В марте 1944-го солдаты СССР освободили их город от фашистов. Однако с 2015-го на Украине была запрещена советская символика в рамках программы по декоммунизации страны.

Никита Осипов

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