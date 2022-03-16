В Риге 1500 человек провели шествие памяти латышских легионеров

В Риге прошло шествие памяти латышских легионеров, в котором приняли участие около 1500 человек. Об этом сообщает издание Delfi.

Акцию организовало сообщество Daugavas vanagi ("Даугавас Ванаги"). Она началась от церкви Святого Иоанна в Вецриге. Собравшимся раздавали ленточки в цветах флага Латвии. Они возложили цветы к подножию памятника Свободы. При этом один из противников шествия вёл себя агрессивно, выкрикивая лозунги и ругательства на английском языке. Мужчину задержали сотрудники полиции.