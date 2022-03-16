В Риге 1500 человек провели шествие памяти латышских легионеров
Один из противников акции вёл себя агрессивно, выкрикивая лозунги и ругательства на английском языке. Мужчину задержали сотрудники полиции.
Участники шествия. Обложка © Delfi
В Риге прошло шествие памяти латышских легионеров, в котором приняли участие около 1500 человек. Об этом сообщает издание Delfi.
Акцию организовало сообщество Daugavas vanagi ("Даугавас Ванаги"). Она началась от церкви Святого Иоанна в Вецриге. Собравшимся раздавали ленточки в цветах флага Латвии. Они возложили цветы к подножию памятника Свободы. При этом один из противников шествия вёл себя агрессивно, выкрикивая лозунги и ругательства на английском языке. Мужчину задержали сотрудники полиции.
Ранее Лайф писал, что около 200 жителей Херсона впервые с 2015 года почтили память советских воинов. В марте 1944-го солдаты СССР освободили их город от фашистов. Однако с 2015-го на Украине была запрещена советская символика в рамках программы по декоммунизации страны.