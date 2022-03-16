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Регион
Опубликовано 16 марта 2022, 12:02
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Телеканал "Украина 24" взломали, разместив сообщение Зеленского о капитуляции

В сообщении украинский лидер советует солдатам сложить оружие и вернуться к семьям, а сам "принимает решение попрощаться". Позднее президент записал ролик, заметив, что продолжает защищать свой дом.

В бегущей строке телеканала "Украина 24" показали фейковое заявление Зеленского о капитуляции. Видео © Телеканал "Украина 24"

В эфире телеканала "Украина 24" показали бегущую строку с якобы заявлением президента Украины Владимира Зеленского, который призывал сложить оружие. Как сообщается в телеграм-канале, эфир был взломан "вражескими хакерами".

"Дорогие украинцы, уважаемые защитники! Быть президентом оказалось не так-то и просто. Я вынужден принимать тяжёлые решения", — говорится в обращении лидера Незалежной.

Далее Зеленский говорит о том, что сначала "решил вернуть Донбасс", однако этого не вышло и стало лишь значительно хуже. По словам украинского лидера, "больше нет никакого завтра, по крайней мере у меня". Поэтому он советует солдатам сложить оружие и вернуться к семьям, а сам "принимает решение попрощаться".

Как заметили на канале, никто сдаваться не собирается. Сам Зеленский также отреагировал на случившееся, записав небольшой ролик, в котором заявил, что находится дома и защищает свою землю.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр из видео "Украина 24"

Никита Осипов
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