Владелец бренда Zara рассказал, когда рассчитывает вернуться в Россию

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti, рассчитывает возобновить работу в России, когда это будет возможно. Об этом сообщает портал Bolsamanía , ссылаясь на представителя компании.

"Мы хотим возобновить работу, как только позволят обстоятельства. Мы следим за ситуацией и в настоящее время не можем строить предположения о потенциальном воздействии [временного прекращения работы на территории России]", — пояснил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас.