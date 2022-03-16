Владелец бренда Zara рассказал, когда рассчитывает вернуться в Россию
Напомним, компания Inditex, которой также принадлежат Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti, 5 марта решила свернуть свою деятельность в РФ на фоне происходящих событий на Украине.
Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Oysho и Massimo Dutti, рассчитывает возобновить работу в России, когда это будет возможно. Об этом сообщает портал Bolsamanía, ссылаясь на представителя компании.
"Мы хотим возобновить работу, как только позволят обстоятельства. Мы следим за ситуацией и в настоящее время не можем строить предположения о потенциальном воздействии [временного прекращения работы на территории России]", — пояснил управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас.
Как уже писал Лайф, 5 марта Inditex приняла решение временно прекратить работу в РФ на фоне событий на Украине. Напомним, сеть компании насчитывает более семи тысяч магазинов примерно в 100 странах. Другие известные бренды одежды приняли аналогичное решение, например британский ретейлер Marks & Spencer, испанская компания Mango, сеть Hennes & Mauritz (H&M), также британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS приостановил доставку товаров.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев