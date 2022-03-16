"Вопрос не поднимался": Казахстанский клуб "Кайрат" не намерен играть в чемпионате России

Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" не намерен выступать в чемпионате России и продолжает играть в турнирах на родине. Об этом Sport24 заявил гендиректор клуба Аскар Есимов.

"Рассмотрели бы вариант игры в чемпионате России? Нет, потому что мы играем в чемпионате Казахстана. На данный момент такой вопрос не поднимался", — заявил Есимов.