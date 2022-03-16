"Вопрос не поднимался": Казахстанский клуб "Кайрат" не намерен играть в чемпионате России
На фоне введённых ограничений в СМИ появилась информация о возможном появлении новых турниров совместно со странами СНГ и БРИКС.
Казахстанский футбольный клуб "Кайрат" не намерен выступать в чемпионате России и продолжает играть в турнирах на родине. Об этом Sport24 заявил гендиректор клуба Аскар Есимов.
"Рассмотрели бы вариант игры в чемпионате России? Нет, потому что мы играем в чемпионате Казахстана. На данный момент такой вопрос не поднимался", — заявил Есимов.
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Добавим, что на фоне введённых со стороны ФИФА и УЕФА ограничений против российских сборных и клубов в СМИ появилась информация о возможном создании турниров с участием клубов из СНГ и стран БРИКС.