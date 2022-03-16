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16 марта, 11:35

Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и ещё ряда СМИ

Мера принята в соответствии с регламентом ограничения доступа к ресурсам, которые содержат призывы к экстремизму, а также участию в незаконных массовых акциях.

Роскомнадзор заблокировал в РФ по требованию Генпрокуратуры сайты проекта Bellingcat*, белорусского "Еврорадио", эстонской газеты Postimees и ряд других ресурсов. Об этом следует из данных регулятора.

Отмечается, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Помимо вышеперечисленных СМИ под блокировку также попали сайты израильского русскоязычного Девятого канала и российского издания "Новые известия". Всего за 16 марта было заблокировано более 30 ресурсов.

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За последние дни в РФ приостановлена работа нескольких СМИ. Так, например, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что совет директоров принял решение о ликвидации радио и сайта издания. Кроме того, Роскомнадзор принял решение заблокировать доступ к Facebook и Instagram. Также РКН ограничил доступ к сайту Русской службы Би-би-си. Ведомство приняло аналогичные меры в отношении интернет-издания "Медуза"* и "Радио Свобода"*.

* Издания включены в реестр СМИ-иноагентов.


Обложка ©

Pexels

Наталья Исакова

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