Роскомнадзор заблокировал сайты Bellingcat, "Еврорадио" и ещё ряда СМИ

Роскомнадзор заблокировал в РФ по требованию Генпрокуратуры сайты проекта Bellingcat*, белорусского "Еврорадио", эстонской газеты Postimees и ряд других ресурсов. Об этом следует из данных регулятора.

Отмечается, что доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки ресурсов, содержащих призывы к экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Помимо вышеперечисленных СМИ под блокировку также попали сайты израильского русскоязычного Девятого канала и российского издания "Новые известия". Всего за 16 марта было заблокировано более 30 ресурсов.