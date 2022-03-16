"ВКонтакте" установила новые рекорды активности в клипах и историях
Кроме того, за сутки пользователи опубликовали на платформе в десять раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц. Это связано как с приходом новых людей, так возросшей активностью в соцсети.
Социальная сеть "ВКонтакте" 16 марта установила два новых рекорда активности — в разделах "Клипы" (715 миллионов просмотров) и "Истории и сообщества" (200 миллионов). Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
Кроме того, за сутки пользователи опубликовали на платформе в десять раз больше клипов, чем в среднем за предыдущий месяц. Рекордные показатели связаны как с приходом новых пользователей с других платформ, так и ростом активности авторов, уже давно публикующих контент.
А ранее Лайф сообщал, что дневная аудитория "ВКонтакте" выросла до рекордных 50 миллионов пользователей. В компании также отметили рост ежедневных просмотров видео. Так, за последний месяц их количество увеличилось на 15,5%. Вместе с тем на 25% повысилось число просмотров ленты в сутки.