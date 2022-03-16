Митрополит Запорожский: Конфликт на Украине остановится после обращения к Богу

Однако, по его словам, происходящие события закончатся не скоро, так как "нет покаяния" и "в наших городах вместо того, чтобы взывать в молитве, расклеиваются плакаты с матом".

Единственным способом остановить конфликт на Украине является обращение к Богу. Об этом заявил митрополит Запорожский Лука во время проповеди в день празднования державной иконы Божией Матери, сообщает пресс-служба храма Святых Бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке.

"Все думают, когда же это закончится. Думаю, что не скоро. Потому что нет покаяния! Потому что в то время, когда дети наших священников погибают на фронтах, храмы, где служат их отцы, продолжают захватываться нелюдями, распинающими нашу церковь", — сказал он.

Он напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы при помощи Украины приняла резолюцию, которая объявила "террор всем, кто является противником ЛГБТ", вследствие чего "вместо пап и мам появились родители номер один и номер два".

"Кто-то скажет: так в чём же виноваты те люди, которые к этому всему не имели никакого отношения?" Я отвечу: в своём безразличии. Мы все принимали, мы "смирялись", мы думали: пускай делают, что хотят, лишь бы нам хоть как-то давали жить", — сказал митрополит.