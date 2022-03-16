Песков назвал действия Запада бандитизмом на государственном уровне
По его словам, конфискация имущества российских бизнесменов отчётливо демонстрирует "крах святости частной собственности и частного бизнеса", а также опасность ведения дел в этих странах.
Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу являются бандитизмом на государственном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"То, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовёшь как бандитизмом на государственном уровне", — сказал он журналистам.
Песков напомнил о конфискации имущества ведущих российских предпринимателей за рубежом, аресте их самолётов и другой собственности. Представитель Кремля подчеркнул, что они, по сути, являются международными бизнесменами, так как их деятельность охватывает весь мир, а их компании имеют международный статус.
"Это отчётливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверное, опасность ведения бизнеса там", — сказал Песков.
Ранее Дмитрий Песков заметил, что введённые Москвой санкции против президента США Джо Байдена не означают отказ РФ от контактов. Они могут возобновиться "при необходимости", заметил он.
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