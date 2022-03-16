Песков назвал действия Запада бандитизмом на государственном уровне

Действия Запада по отношению к российскому крупному бизнесу являются бандитизмом на государственном уровне. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"То, что коллективный Запад вытворяет в отношении них, никак не назовёшь как бандитизмом на государственном уровне", — сказал он журналистам.

Песков напомнил о конфискации имущества ведущих российских предпринимателей за рубежом, аресте их самолётов и другой собственности. Представитель Кремля подчеркнул, что они, по сути, являются международными бизнесменами, так как их деятельность охватывает весь мир, а их компании имеют международный статус.

"Это отчётливо демонстрирует, наверное, крах святости частной собственности и частного бизнеса и демонстрирует, наверное, опасность ведения бизнеса там", — сказал Песков.