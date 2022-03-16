Депутат Голиков призвал коллег поддержать президента, рассказав народу правду об Украине
Парламентарий советует просвещать людей о подвигах солдат, "тысячах жертв, павших от рук бандеровцев", а также о программах государства по поддержке экономики и промышленности.
Обращение депутата Олега Голикова к коллегам с призывом поддержать президента РФ. Видео © "ВКонтакте" / Олег Голиков
Депутат новой волны Олег Голиков призвал коллег всех уровней поддержать президента России Владимира Путина. По его словам, оружием парламентариев является слово и именно им можно рассказать гражданам о нацизме на Украине. Видеообращение он опубликовал на странице в соцсети "ВКонтакте".
"Обращаюсь к депутатам всех уровней. Мы армия. Армия народа. Армия президента. Наше оружие — слово. Его нам доверили избиратели. И мы не должны молчать и ждать, когда закончится мировое давление и санкции к нашей стране", — сказал он.
Голиков подчеркнул, что на фоне закрытия информационных площадок, депутаты должны "встать и идти в народ", чтобы "доносить правду о нацизме на Украине", о подвигах борющихся с фашизмом в Незалежной военнослужащих. Также депутат призвал рассказывать о государственных программах по поддержке экономики и промышленности.
"Сегодня очень важно каждое слово. В поддержку российской армии. В поддержку российского народа. В поддержку нашего президента", — добавил он.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
"Вконтакте" / Олег Голиков