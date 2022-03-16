Песков пригрозил санкциями руководителям недружественных России стран
Официальный представитель Кремля отметил, что ограничения политикам этих государств "нужно ожидать". А ранее он замечал, что их перечень неокончательный.
Руководителям недружественных РФ стран грозят персональные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И можно, и нужно ожидать, конечно", — предупредил представитель Кремля.
Напомним, Правительство РФ расширило список недружественных стран — в нём оказался весь Евросоюз, США, Великобритания и Япония. В документе уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". После этого Дмитрий Песков сообщил, что список недружественных России стран неокончательный. Представитель Кремля отметил, что данный перечень "не догма, а руководство к действию".
ТАСС / Михаил Джапаридзе