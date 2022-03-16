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16 марта, 10:50

Песков пригрозил санкциями руководителям недружественных России стран

Официальный представитель Кремля отметил, что ограничения политикам этих государств "нужно ожидать". А ранее он замечал, что их перечень неокончательный.

Руководителям недружественных РФ стран грозят персональные санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И можно, и нужно ожидать, конечно", — предупредил представитель Кремля.

Песков: Путин согласовывал список лиц, против которых Москва ввела санкции

Песков: Путин согласовывал список лиц, против которых Москва ввела санкции

Напомним, Правительство РФ расширило список недружественных стран — в нём оказался весь Евросоюз, США, Великобритания и Япония. В документе уточняется, что распоряжение подготовлено в рамках указа президента от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами". После этого Дмитрий Песков сообщил, что список недружественных России стран неокончательный. Представитель Кремля отметил, что данный перечень "не догма, а руководство к действию".

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александр Юнашев

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