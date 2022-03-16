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16 марта, 10:41

Песков: Путин согласовывал список лиц, против которых Москва ввела санкции

Напомним, рестрикции коснулись, в частности, президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, представителя Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон.

Персональный список граждан США, против которых Москва ввела санкции, согласовывался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, с главой государства это согласовывалось", — сказал он.

Песков: Санкции против Байдена не означают отказ РФ от контактов

Песков: Санкции против Байдена не означают отказ РФ от контактов

Напомним, что Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, главы Госдепа Энтони Блинкена, главы Пентагона Ллойда Остина, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Всего в стоп-листе значится 13 фамилий, меры против них начали действовать с 15 марта.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев

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